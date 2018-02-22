У Міноборони розповіли про стан поранених в зоні АТО військових
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Протягом вчорашньої доби в зоні проведення антитерористичної операції троє українських військових отримали поранення, ще один отримав бойове травмування, стан здоров'я одного з них важкий, інших трьох задовільний. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ отримали поранення троє наших військових, ще один отримав бойове травмування. Усіх поранених бійців було евакуйовано до військо-медичних госпіталів. Стан здоров’я одного з них тяжкий, інших трьох задовільний”, — повідомив Д.Гуцуляк.
Також внаслідок необережного поводження зі зброєю один український військовослужбовець загинув.
Усього протягом минулої доби було зафіксовано 20 обстрілів позицій Збройних сил України, з них 14 було здійснено на луганському напрямку, та шість на донецькому.
Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що на Донбасі триває зміна формату антитерористичної операції на операцію Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво.