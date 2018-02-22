В Минобороны рассказали о состоянии раненых в зоне АТО военных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В течение вчерашнего дня в зоне проведения антитеррористической операции трое украинских военных получили ранения, еще один получил боевое травмирования, состояние здоровья одного из них тяжелое, остальных трех удовлетворительное. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск получили ранения трое наших военных, еще один получил боевое травмирование. Все раненые бойцы были эвакуированы в военно-медицинские госпитали. Состояние здоровья одного из них тяжелое, остальных трех удовлетворительное", - сообщил Д.Гуцуляк.
Также в результате неосторожного обращения с оружием один украинский военнослужащий погиб.
Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, из них 14 было совершено на луганском направлении, и шесть на донецком.
Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что на Донбассе продолжается изменение формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.