В Минобороны рассказали о состоянии раненых в зоне АТО военных

"В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск получили ранения трое наших военных, еще один получил боевое травмирование. Все раненые бойцы были эвакуированы в военно-медицинские госпитали. Состояние здоровья одного из них тяжелое, остальных трех удовлетворительное", - сообщил Д.Гуцуляк.

Также в результате неосторожного обращения с оружием один украинский военнослужащий погиб.

Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, из них 14 было совершено на луганском направлении, и шесть на донецком.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что на Донбассе продолжается изменение формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.