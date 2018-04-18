У Міноборони розповіли про стан поранених у зоні АТО військових
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок обстрілів бойовиків українських позицій в зоні АТО загинув один військовий, ще троє дістали поранень - двоє перебувають у середньому стані тяжкості, а один - у тяжкому. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“На жаль, внаслідок ворожих обстрілів російсько-окупаційних військ загинув один український захисник 1968 року народження... Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення троє українських військовослужбовців. Стан здоров’я одного з військових оцінюється як важкий, ще двох наших захисників — середньої важкості”, — сказав речник.
За його словами, 44 із 45 ворожих обстрілів оборонних позицій Збройних сил України минулої доби були визначені як прицільні. Українські захисники були змушені 22 рази відкривати вогонь у відповідь.
Як повідомляв УНН, фахівці із США висловили готовність запровадити програму медичної та психологічної реабілітації українських військових, які побували в зоні АТО.