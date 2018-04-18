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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны рассказали о состоянии раненых в зоне АТО военных

Киев • УНН

 • 6286 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате обстрелов боевиков украинских позиций в зоне АТО погиб один военный, еще трое получили ранения - двое находятся в среднем состоянии тяжести, а один - в тяжелом. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

В Минобороны рассказали о состоянии раненых в зоне АТО военных

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов российско-оккупационных войск погиб один украинский защитник 1968 года... Кроме этого, в результате вражеских обстрелов получили ранения трое украинских военнослужащих. Состояние здоровья одного из военных оценивается как тяжелое, еще двух наших защитников - средней тяжести", - сказал спикер.

По его словам, 44 из 45 вражеских обстрелов оборонительных позиций Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки были определены как прицельные. Украинские защитники были вынуждены 22 раза открывать огонь.

Как сообщал УНН, специалисты из США выразили готовность ввести программу медицинской и психологической реабилитации украинских военных, побывавших в зоне АТО.

Украинские Национальные Новости

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