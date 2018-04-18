В Минобороны рассказали о состоянии раненых в зоне АТО военных

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов российско-оккупационных войск погиб один украинский защитник 1968 года... Кроме этого, в результате вражеских обстрелов получили ранения трое украинских военнослужащих. Состояние здоровья одного из военных оценивается как тяжелое, еще двух наших защитников - средней тяжести", - сказал спикер.

По его словам, 44 из 45 вражеских обстрелов оборонительных позиций Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки были определены как прицельные. Украинские защитники были вынуждены 22 раза открывать огонь.

Как сообщал УНН, специалисты из США выразили готовность ввести программу медицинской и психологической реабилитации украинских военных, побывавших в зоне АТО.