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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Міноборони розповіли про стан 7 поранених українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Вчора внаслідок 61 обстрілу бойовиків українських позицій 4 військових отримали поранення, 3 – травми, стан здров'я двох поранених лікарі оцінюють як середньої важкості, інших – задовільний. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.

У Міноборони розповіли про стан 7 поранених українських військових

"Минулої доби активність бойовиків російсько-окупаційних військ не вщухала. Вони продовжували обстріли наших оборонних позицій, у тому числі із заборонених Мінськими домовленостями видів озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення, ще троє – бойове травмування. На даний час їм надається необхідна кваліфікована медична допомога у військових госпіталях. Стан здоров’я двох військовослужбовців – середньої важкості, інших п’яти захисників – задовільний", - сказав Праута.

За його словами, впродовж минулої доби зафіксовано 5 пострілів бойовиків з танку, 20 пострілів з артилерії калібру 122 мм, також у бік українських військових було випущено близько 50 мін з мінометів 120 калібру та майже 80 – з мінометів калібру 82 мм.

"З метою збереження життя та здоров’я особового складу, військовослужбовці Збройних Сил України 30 разів були змушені відкрити вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння, не заборонене Мінськими домовленостями", - зазначив Праута.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 61 обстріл опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню четверо військовослужбовців ЗСУ зазнали поранення, ще троє наших армійців – отримали бойові травмування.

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