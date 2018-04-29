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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны рассказали о состоянии 7 раненых украинских военных

Киев • УНН

 • 8365 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Вчера в результате 61 обстрела боевиков украинских позиций 4 военных получили ранения, 3 - травмы, состояние здровья двух раненых врачи оценивают как средней тяжести, остальных - удовлетворительное. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

В Минобороны рассказали о состоянии 7 раненых украинских военных

"За прошедшие сутки активность боевиков российско-оккупационных войск не утихала. Они продолжали обстрелы наших оборонительных позиций, в том числе из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения. В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, еще трое - боевое травмирования. В настоящее время им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь в военных госпиталях. Состояние здоровья двух военнослужащих - средней тяжести, остальных пяти защитников - удовлетворительное", - сказал Праута.

По его словам, в течение минувших суток зафиксировано 5 выстрелов боевиков из танка, 20 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, также в сторону украинских военных было выпущено около 50 мин из минометов 120 калибра и почти 80 - из минометов калибра 82 мм.

"С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, военнослужащие Вооруженных Сил Украины 30 раз были вынуждены открыть огонь, применяя штатное пехотное вооружение, не запрещено минского договоренностями", - отметил Праута.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 61 обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня четверо военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое наших армейцев - получили боевые травмы.

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