У Міноборони розповіли про руйнування в Новолуганському

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Після обстрілу бойовиками Новолуганського в населеному пункті пошкоджені 50 будинків, 9 багатоповерхових будинків, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа та фельдшерсько-акушерний пункт. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Загалом у Новолуганському пошкоджено 50 будинків, 9 багатоповерхових будинків, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа та фельдшерсько-акушерний пункт. Населений пункт частково знеструмлено через пошкодження лінії електропередач, а також пошкоджений газогін", - повідомив О.Мотузяник.

За його словами, бойовики випустили щонайменше 40 реактивних снарядів по оселях мирних жителів. Військові медики надали допомогу 8 постраждалим, з них 6 жінок та одна дитина. Наразі в Новолуганському розгорнутий гуманітарний штаб, військово-польові кухні та пункти обігріву.

Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли житлові квартали в Новолуганському.

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