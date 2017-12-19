В Минобороны рассказали о разрушениях в Новолуганском

"Всего в Новолуганском повреждено 50 домов, 9 многоэтажных домов, дошкольное учебное заведение, школа и фельдшерско-акушерний пункт. Населенный пункт частично обесточен из-за повреждения линии электропередач, а также поврежден газопровод", - сообщил А.Мотузяник.

По его словам, боевики выпустили не менее 40 реактивных снарядов по домам мирных жителей. Военные медики оказали помощь 8 пострадавшим, из них 6 женщин и один ребенок. Сейчас в Новолуганском развернуты гуманитарный штаб, военно-полевые кухни и пункты обогрева.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли жилые кварталы в Новолуганском.