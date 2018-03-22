У Міноборони розказали про наявну кількість резервістів для ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березень. УНН. Станом на березень поточного року у резерві Міністерства оборони України перебуває близько 608 тис. осіб. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління персоналу – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.
“Близько 608 тисяч громадян зараховані у резервісти, які не досягли гранічного віку призову”, — сказав Артеменко.
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За його словами, у 2018 році обсяги резервістів вже нарощено до 144 тис. осіб, з них 117 тис. зараховано до оперативного резерву першої черги і 27 тис. осіб — до оперативного резерву другої черги.
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Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили про достатню кількість людського ресурсу для проведення весняного призову.