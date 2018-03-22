В Минобороны рассказали об имеющемся количестве резервистов для ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. По состоянию на март текущего года в резерве Министерства обороны Украины находится около 608 тыс. человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко, передает корреспондент УНН.
"Около 608 тыс. граждан зачислены в резервисты, которые не достигли предельного возраста призыва", - сказал Артеменко.
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По его словам, в 2018 году объемы резервистов уже нарощены до 144 тыс. человек, из них 117 тыс. причислено к оперативному резерву первой очереди и 27 тыс. человек - к оперативному резерву второй очереди.
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Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили о достаточном количестве человеческого ресурса для проведения весеннего призыва.