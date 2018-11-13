У Міноборони повідомили, як боротимуться із вибухами "Молотів"

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Для того, щоб запобігти вибухам мінометів "Молот", Міністерство оборони дало завдання змінити пусковий механізм і ввело відповідальність особового складу за недотримання правил техніки безпеки. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.