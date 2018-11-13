У Міноборони повідомили, як боротимуться із вибухами "Молотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Для того, щоб запобігти вибухам мінометів "Молот", Міністерство оборони дало завдання змінити пусковий механізм і ввело відповідальність особового складу за недотримання правил техніки безпеки. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Ми таке завдання поставили виробникам: щоб вони створили і поставили такий пусковий механізм, який би не давав можливості здійснювати подвійне заряджання – щоб не спрацював людський фактор", - зазначив міністр.
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За його словами, удосконалення пускового механізму вкрай потрібне, оскільки він не мінявся протягом багатьох десятиліть.
При цьому він додав, що крім змін у конструкції, Міноборони планує ввести відповідальність особового складу за недотримання всіх правил і заходів безпеки при експлуатації такого виду озброєння.
Нагадаємо, починаючи з 2016 року, в Україні сталося вже 9 розривів мінометів "Молот".
За словами Генпрокурора Юрія Луценка, ПАТ "Маяк" відмовляло військовим частинам у ремонті і гарантійному обслуговуванні мінометів "Молот".
Військова прокуратура Центрального регіону України заявила, що Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України проводить комплексну судову експертизу, у межах якої перевіряється технічний стан мінометів, відповідність їх тактико-технічним характеристикам та можливість їх безпечного використання під час бойових дій. Наразі, до отримання відповідних висновків експертів, підстав стверджувати про належну якість міномету "Молот" немає.