В Минобороны сообщили, как будут бороться с взрывами "Молотов"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Для того, чтобы предотвратить взрывы минометов "Молот", Министерство обороны дало задание изменить пусковой механизм и ввело ответственность личного состава за несоблюдение правил техники безопасности. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Мы такую задачу поставили производителям: чтобы они создали и поставили такой пусковой механизм, который бы не давал возможности осуществлять двойное заряжание - чтобы не сработал человеческий фактор", - отметил министр.
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По его словам, совершенствование пускового механизма крайне необходимо, поскольку он не менялся в течение многих десятилетий.
При этом он добавил, что кроме изменений в конструкции, Минобороны планирует ввести ответственность личного состава при соблюдении всех правил и мер безопасности при эксплуатации такого вида вооружения.
Напомним, начиная с 2016 года, в Украине произошло уже 9 разрывов минометов "Молот".
По словам Генпрокурора Юрия Луценко, ОАО "Маяк" отказывало военным частям в ремонте и гарантийном обслуживании минометов "Молот".
Военная прокуратура Центрального региона Украины заявила, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины проводит комплексную судебную экспертизу, в рамках которой проверяется техническое состояние минометов, соответствие их тактико-техническим характеристикам и возможность их безопасного использования во время боевых действий. Сейчас до получения соответствующих выводов экспертов, оснований утверждать о надлежащем качестве миномета "Молот" нет.