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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107090 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 145922 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128537 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

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В Минобороны сообщили, как будут бороться с взрывами "Молотов"

В Минобороны сообщили, как будут бороться с взрывами "Молотов"

Киев  •  УНН

 • 12878 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Для того, чтобы предотвратить взрывы минометов "Молот", Министерство обороны дало задание изменить пусковой механизм и ввело ответственность личного состава за несоблюдение правил техники безопасности. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Мы такую ​​задачу поставили производителям: чтобы они создали и поставили такой пусковой механизм, который бы не давал возможности осуществлять двойное заряжание - чтобы не сработал человеческий фактор", - отметил министр.

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По его словам, совершенствование пускового механизма крайне необходимо, поскольку он не менялся в течение многих десятилетий.

При этом он добавил, что кроме изменений в конструкции, Минобороны планирует ввести ответственность личного состава при соблюдении всех правил и мер безопасности при эксплуатации такого вида вооружения.

Напомним, начиная с 2016 года, в Украине произошло уже 9 разрывов минометов "Молот".

По словам Генпрокурора Юрия Луценко, ОАО "Маяк" отказывало военным частям в ремонте и гарантийном обслуживании минометов "Молот".

Военная прокуратура Центрального региона Украины заявила, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины проводит комплексную судебную экспертизу, в рамках которой проверяется техническое состояние минометов, соответствие их тактико-техническим характеристикам и возможность их безопасного использования во время боевых действий. Сейчас до получения соответствующих выводов экспертов, оснований утверждать о надлежащем качестве миномета "Молот" нет.

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