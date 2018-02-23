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У Міноборони підтвердили загибель одного військового і важке поранення іншого

У Міноборони підтвердили загибель одного військового і важке поранення іншого

Київ • УНН

 • 9644 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Міністерстві оборони України підтвердили загибель внаслідок ворожих обстрілів одного військового та важке поранення – іншого в зоні АТО. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

"Минулої доби обстановка на лінії зіткнення суттєвих змін не зазнала. Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Світлодарській дузі… Серед українських військових, на жаль, знову є втрата – внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Збройних сил загинув. Окрім того, ще один військовослужбовець отримав поранення, його було евакуйовано до мобільного госпіталю. Стан здоров'я нашого захисника оцінюється як важкий", - сказав Д.Гуцуляк.

За його словами, на луганському напрямку ворог відкривав вогонь по українських позиціях 17 разів, на донецькому - двічі.

"Усі 19 ворожих обстрілів були прицільні. Загалом окупанти випусти 131 міну калібрів 120 і 82 мм. Наші військові були змушені відкрити вогонь у відповідь із незаборонених мінськими домовленостями озброєнь", - сказав представник Міноборони.

Нагадаємо, у штабі АТО продемонстрували відео знищення ворожого БМП.

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