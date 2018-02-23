В Минобороны подтвердили гибель одного военного и тяжелое ранение другого
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Министерстве обороны Украины подтвердили гибель в результате вражеских обстрелов одного военного и тяжелое ранение - другого в зоне АТО. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Минобороны по АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки обстановка на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась на Светлодарской дуге... Среди украинских военных, к сожалению, снова есть потеря - в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Вооруженных сил погиб. Кроме того, еще один военнослужащий получил ранения, его эвакуировали в мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника оценивается как тяжелое", - сказал Д.Гуцуляк.
По его словам, на луганском направлении враг открывал огонь по украинским позициям 17 раз, на донецком - дважды.
"Все 19 вражеских обстрелов были прицельные. В целом оккупанты выпусти 131 мину калибров 120 и 82 мм. Наши военные были вынуждены открыть огонь из запрещенных минскими договоренностями вооружений", - сказал представитель Минобороны.
Напомним, в штабе АТО продемонстрировали видео уничтожения вражеского БМП.