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У Міноборони підтвердили загибель двох військових в зоні АТО

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Двоє українських військовослужбовців загинуло, це четверо отримали поранення минулої доби в зоні АТО. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“В результаті обстрілів під Верхньоторецьким двоє наших бійців загинуло. І ще двох військовослужбовців було поранено. Стан одного з них — важкий. А також двоє бійців зазнали травм, під тим же Верхньоторецьким, а також в районі селища Водяне”, — сказав О. Мотузяник.

За його словами поранених і травмованих військовослужбовців було оперативно доставлено до медичних закладів.

Нагадаємо, раніше прес-центр штабу АТО повідомляв про загибель двох українських захисників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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