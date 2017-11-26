У Міноборони підтвердили загибель двох військових в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Двоє українських військовослужбовців загинуло, це четверо отримали поранення минулої доби в зоні АТО. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“В результаті обстрілів під Верхньоторецьким двоє наших бійців загинуло. І ще двох військовослужбовців було поранено. Стан одного з них — важкий. А також двоє бійців зазнали травм, під тим же Верхньоторецьким, а також в районі селища Водяне”, — сказав О. Мотузяник.
За його словами поранених і травмованих військовослужбовців було оперативно доставлено до медичних закладів.
Нагадаємо, раніше прес-центр штабу АТО повідомляв про загибель двох українських захисників.