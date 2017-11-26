В Минобороны подтвердили гибель двух военных в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Двое украинских военнослужащих погибли, это четверо получили ранения прошедшие сутки в зоне АТО. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"В результате обстрелов в Верхнеторецком двое наших бойцов погибло. И еще двое военнослужащих были ранены. Состояние одного из них - тяжелое. А также двое бойцов получили травмы, под тем же Верхнеторецком, а также в районе поселка Водяное," - сказал А. Мотузяник.
По его словам раненых и травмированных военнослужащих были оперативно доставлены в медицинские учреждения.
Напомним, ранее пресс-центр штаба АТО сообщал о гибели двух украинских защитников.