В Минобороны подтвердили гибель двух военных в зоне АТО

"В результате обстрелов в Верхнеторецком двое наших бойцов погибло. И еще двое военнослужащих были ранены. Состояние одного из них - тяжелое. А также двое бойцов получили травмы, под тем же Верхнеторецком, а также в районе поселка Водяное," - сказал А. Мотузяник.

По его словам раненых и травмированных военнослужащих были оперативно доставлены в медицинские учреждения.

Напомним, ранее пресс-центр штаба АТО сообщал о гибели двух украинских защитников.