У Міноборони підтвердили: на Донбасі загинув військовий, трьох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Минулої доби на Донбасі загинув один військовослужбовець ЗСУ, ще троє зазнали поранень. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойових завдань внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один українських військовослужбовець. Ще троє наших захисників отримали поранення", - сказав він.
Гуцуляк додав, що минулої доби на лінії зіткнення фіксувалося свідоме та повне ігнорування бойовиками російсько-окупаційних військ режиму припинення вогню з нагоди великодніх свят.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики 32 рази порушували режим тиші у зоні АТО.