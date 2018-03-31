У Міноборони підтвердили: на Донбасі загинув військовий, трьох поранено

"Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойових завдань внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один українських військовослужбовець. Ще троє наших захисників отримали поранення", - сказав він.

Гуцуляк додав, що минулої доби на лінії зіткнення фіксувалося свідоме та повне ігнорування бойовиками російсько-окупаційних військ режиму припинення вогню з нагоди великодніх свят.

Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики 32 рази порушували режим тиші у зоні АТО.