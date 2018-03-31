В Минобороны подтвердили: на Донбассе погиб военный, трое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, еще трое получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевых задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один украинский военнослужащий. Еще трое наших защитников получили ранения", - сказал он.
Гуцуляк добавил, что за минувшие сутки на линии соприкосновения фиксировалось сознательное и полное игнорирование боевиками российско-оккупационных войск режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 32 раза нарушали режим тишины в зоне АТО.