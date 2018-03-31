В Минобороны подтвердили: на Донбассе погиб военный, трое ранены

"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевых задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один украинский военнослужащий. Еще трое наших защитников получили ранения", - сказал он.

Гуцуляк добавил, что за минувшие сутки на линии соприкосновения фиксировалось сознательное и полное игнорирование боевиками российско-оккупационных войск режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 32 раза нарушали режим тишины в зоне АТО.



