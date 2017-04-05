У Міноборони не виключають повномасштабного військового нападу з боку Росії (доповнено)

"Повномасштабна військова агресія Росії, яка ведеться із широким застосуванням усього спектру військових засобів, але Росія за 3 роки не змогла досягнути головної мети - повернення України до сфери свого впливу. У зв'язку із зазначеним, ми не виключаємо сценарію розв'язування Росією повномасштабних бойових дій із застосуванням усіх наявних збройних компонентів -сухопутного, авіаційного, морського і навіть ядерного", - сказав перший заступник міністра оборони.

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За його словами, обстановка в зоні АТО залишається напруженою. Російські окупаційні війська продовжують обстріли, незважаючи на чергове оголошення про припинення вогню з 1 квітня цього року.