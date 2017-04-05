В Минобороны не исключают полномасштабного военного нападения со стороны России (дополнено)

"Полномасштабная военная агрессия России, ведется с широким применением всего спектра военных средств, но Россия за 3 года не смогла достичь главной цели - возвращение Украины в сферу своего влияния. В связи с указанным, мы не исключаем сценария решения Россией полномасштабных боевых действий с применением всех имеющихся вооруженных компонентов - сухопутного, авиационного, морского и даже ядерного", - сказал первый заместитель министра обороны.

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По его словам, обстановка в зоне АТО остается напряженной. Российские оккупационные войска продолжают обстрелы, несмотря на очередное объявление о прекращении огня с 1 апреля этого года.