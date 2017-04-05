В Минобороны не исключают полномасштабного военного нападения со стороны России (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Министерстве обороны не исключают полномасштабного наступления со стороны России на Украину с применением всех имеющихся вооруженных компонентов - сухопутного, авиационного, морского и даже ядерного. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Руснак под заседании Межпарламентской совета Украина-НАТО передает корреспондент УНН.
"Полномасштабная военная агрессия России, ведется с широким применением всего спектра военных средств, но Россия за 3 года не смогла достичь главной цели - возвращение Украины в сферу своего влияния. В связи с указанным, мы не исключаем сценария решения Россией полномасштабных боевых действий с применением всех имеющихся вооруженных компонентов - сухопутного, авиационного, морского и даже ядерного", - сказал первый заместитель министра обороны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запад рискует потерять Украину, если оставит ее наедине с РФ - Р.Юкнявичене
По его словам, обстановка в зоне АТО остается напряженной. Российские оккупационные войска продолжают обстрелы, несмотря на очередное объявление о прекращении огня с 1 апреля этого года.