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У Міноборони назвали причини небойових втрат військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кількість небойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил у 2017 році, порівняно із попередніми роками, зменшилася у понад 5 разів, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Зокрема, основними причинами безповоротних небойових втрат є випадки смерті внаслідок хвороб, загибель внаслідок ДТП, порушення заходів безпеки та правил поводження зі зброєю.

"Стосовно кожного випадку загибелі військовослужбовців проводяться ретельні розслідування для з’ясування причин та обставин смерті, а також вживаються заходи щодо недопущення подібних випадків надалі," - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 27 жовтня, головний військовий прокурор-заступник Генерального прокурора Анатолій Матіос заявив, що через невиконання статуту і злочини один проти одного у зоні бойових дій загинули понад 3 тисячі осіб.

Українські Національні Новини

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