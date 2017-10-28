У Міноборони назвали причини небойових втрат військових

Зокрема, основними причинами безповоротних небойових втрат є випадки смерті внаслідок хвороб, загибель внаслідок ДТП, порушення заходів безпеки та правил поводження зі зброєю.

"Стосовно кожного випадку загибелі військовослужбовців проводяться ретельні розслідування для з’ясування причин та обставин смерті, а також вживаються заходи щодо недопущення подібних випадків надалі," - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 27 жовтня, головний військовий прокурор-заступник Генерального прокурора Анатолій Матіос заявив, що через невиконання статуту і злочини один проти одного у зоні бойових дій загинули понад 3 тисячі осіб.