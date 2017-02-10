У Міноборони могли знищити журнал секретних розмов щодо підготовки АТО на Майдані - ГПУ

Як зазначено в рішенні, досудовим розслідуванням встановлено, що для підготовки та проведення запланованої незаконної антитерористичної операції у центральній частині м. Києва залучались сили та засоби Збройних Сил України.

"Для комунікації між собою та організації використання сил та засобів Збройних Сил України колишні керівники Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України у січні - лютому 2014 року використовували засоби відкритого та закритого зв'язку. Фіксація телефонних розмов проводилась на комутаторах відкритого та засекреченого зв'язку у журналах обліку телефонних переговорів абонентів", - йдеться у документі.

Крім того, у рішенні зазначено, що згідно з листом військової частини А0106 Міністерства оборони України від 13.01.2017 № 308/21/411 у січні - лютому 2014 року на комутаторі відкритого зв'язку Міністерства оборони України вівся відповідний журнал обліку переговорів, який станом на цей час є в наявності. Разом з цим, журнал обліку переговорів, який вівся у 2014 році на комутаторі засекреченого зв'язку уже знищено.

"Крім того, у мережі міських АТС фіксація розмов проводиться ПАТ «Укртелеком». До військової частини А0106 товариством надається інформація тільки щодо міжміських, міжнародних дзвінків та викликів на номери операторів мобільного зв'язку. Зазначена інформація станом на цей час є в наявності. Отримання зазначених документів дозволить органу досудового розслідування використовувати їх як докази у кримінальному провадженні № 12014100060000228 від 22.01.2014", - йдеться у документі.

Виходячи з вищевикладеного, як зазначено у рішенні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Міністерства оборони України, за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 6, з можливістю їх огляду, вилучення та копіювання, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Як повідомляв УНН, з 220 обвинувальних актів, які ГПУ направила до суду у справах Майдану, у 35 суди винесли вироки, які вступили в дію.