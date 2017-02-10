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В Минобороны могли уничтожить журнал секретных разговоров относительно подготовки АТО на Майдане - ГПУ

Киев • УНН

 • 12182 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины, в рамках исследования обстоятельств организации и проведения 18 и 19 февраля 2014 года антитеррористической операции в центральной части г.Киева силами личного состава СБУ и МВД Украины, предполагает, что в Министерстве обороны могли уничтожить журнал учета секретных разговоров по Майдану. Об этом говорится в решении Печерского суда Киева от 31 января 2017 года, передает УНН.

В Минобороны могли уничтожить журнал секретных разговоров относительно подготовки АТО на Майдане - ГПУ

Как указано в решении, досудебным расследованием установлено, что для подготовки и проведения запланированной незаконной антитеррористической операции в центральной части г.Киева привлекались силы и средства Вооруженных Сил Украины.

"Для коммуникации между собой и организации использования сил и средств Вооруженных Сил Украины бывшие руководители Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в январе - феврале 2014 года использовали средства открытой и закрытой связи. Фиксация телефонных разговоров проводилась на коммутаторах открытой и засекреченной связи в журналах учета телефонных переговоров абонентов", - говорится в документе.

Кроме того, в решении указано, что согласно письму воинской части А0106 Министерства обороны Украины 13.01.2017 № 308/21/411 в январе - феврале 2014 года на коммутаторе открытой связи Министерства обороны Украины велся соответствующий журнал учета переговоров, который по состоянию на настоящее время есть в наличии. Вместе с тем, журнал учета переговоров, который велся в 2014 году на коммутаторе засекреченной связи уже уничтожено.

"Кроме того, в сети городских АТС фиксация разговоров проводится ПАО« Укртелеком ». В военной части А0106 обществом предоставляется информация только по междугородним, международным звонкам и вызовам на номера операторов мобильной связи. Указанная информация по состоянию на данный момент есть в наличии. Получение указанных документов позволит органу досудебного расследования использовать их в качестве доказательств в уголовном производстве № 12014100060000228 от 22.01.2014 года ", - говорится в документе.

Исходя из вышеизложенного, как указано в решении, возникла необходимость во временном доступе к документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находящимся во владении Министерства обороны Украины, по адресу: г. Киев, проспект Воздухофлотский, 6, с возможностью их осмотра, изъятия и копирования, обеспечив таким образом выполнение задач уголовного судопроизводства по быстрому полному и беспристрастномуо расследованию, учитывая, что получить указанную информацию другим путем невозможно.

Как сообщал УНН, из 220 обвинительных актов, что ГПУ направила в суд по делам Майдана, в 35 суды вынесли приговоры, которые вступили в действие .

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