У міноборони білорусі заявили про відпрацювання перебазування авіації до рф

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"У рамках спільного льотно-тактичного навчання збройних сил республіки білорусь і російської федерації відпрацьовуються питання перебазування повітряних ешелонів білоруських і російських авіаційних підрозділів на оперативні аеродроми, у тому числі на території росії", - йдеться в заяві міністерства.

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Також повідомляється, що авіаційні екіпажі діють як контрольні цілі для перевірки чергових сил з ППО. На полігоні "Брестський" вертолітні екіпажі виконують парашутне та безпарашутне десантування підрозділів сил спеціальних операцій, додало відомство.

Нагадаємо

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" 26 січня повідомила, що у білорусі злетіли російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 та винищувачі.