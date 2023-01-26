В минобороны беларуси заявили об отработке перебазирования авиации в рф

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"В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил республики беларусь и российской федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на территории россии", - говорится в заявлении министерства.

Детали

Также сообщается, что авиационные экипажи действуют как контрольные цели для проверки дежурных сил по ПВО. На полигоне "Брестский" вертолетные экипажи выполняют парашютное и безпарашютное десантирование подразделений сил специальных операций, добавило ведомство.

Напомним

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" 26 января сообщила, что в беларуси взлетели российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и истребители.