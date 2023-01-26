В минобороны беларуси заявили об отработке перебазирования авиации в рф
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Авиационные подразделения региональной группировки войск (РГВ) россии и беларуси отрабатывают перебазирование на аэродромы, находящиеся на территории рф. Об этом говорится в сообщении министерства обороны беларуси в Telegram, передает УНН.
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"В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил республики беларусь и российской федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на территории россии", - говорится в заявлении министерства.
Детали
Также сообщается, что авиационные экипажи действуют как контрольные цели для проверки дежурных сил по ПВО. На полигоне "Брестский" вертолетные экипажи выполняют парашютное и безпарашютное десантирование подразделений сил специальных операций, добавило ведомство.
Напомним
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" 26 января сообщила, что в беларуси взлетели российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и истребители.