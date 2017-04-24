У Мінкульті висловили занепокоєння через пошкодження могили Лесі Українки у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Міністерстві культури висловили занепокоєння через пошкодження могили Лесі Українки на території Байкового кладовища у Києві. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Мінкульту, передає УНН.
"На території Байкового кладовища в Києві незнайомі скоїли зухвалий злочин – пам’ятник на могилі видатної української поетеси і громадської діячки Лесі Українки був пошкоджений, вандали зірвали бронзові елементи споруди. Міністерство культури України вкрай стурбоване цинічною ситуацією нищення пам’яток, що покликані увічнювати пам'ять видатних українських діячів, які є визначними особистостями в історії та культури нашої держави і розцінює такі дії як вандалізм", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на місці скоєння злочину слідчо-оперативною групою проведено слідчі дії.
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