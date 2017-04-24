В Минкульте выразили обеспокоенность из-за повреждения могилы Леси Украинки в Киеве

"На территории Байкового кладбища в Киеве неизвестные совершили дерзкое преступление - памятник на могиле выдающейся украинской поэтессы и общественного деятеля Леси Украинки был поврежден, вандалы сорвали бронзовые элементы сооружения. Министерство культуры Украины крайне обеспокоено циничной ситуацией уничтожения памятников, которые призваны увековечивать память выдающихся украинских деятелей, которые являются выдающимися личностями в истории и культуре нашего государства и расценивает такие действия как вандализм", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте совершения преступления следственно-оперативной группой проведены следственные действия.

Как сообщал УНН, в Бабьем Яру облили краской памятник Елене Телиге.