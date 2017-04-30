У Мінкульті висловили співчуття у зв’язку зі смертю Б.Олійника
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Міністерстві культури України висловили співчуття у зв’язку зі смертю українського поета Бориса Олійника, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінкульту.
“Міністерство культури України з глибоким сумом сповіщає про те, що 30 квітня на 81-му році пішов із життя видатний український поет, перекладач, Герой України, член НАНУ, голова Українського фонду культури, почесний академік Академії мистецтв України, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (2005-2015), член правління Національної спілки краєзнавців України, відомий державний діяч... Смерть Олійника Бориса Ілліча є важкою втратою для української культури. Висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким, учням та колегам, усім, хто знав та працював з Борисом Іллічем, пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час та місце прощання з поетомбуде повідомлено додатково.
Як повідомляв УНН, сьогодні о 11 годині 45 хвилин на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби помер легендарний український поет Борис Олійник.