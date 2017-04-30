В Минкульте выразили соболезнования в связи со смертью Б.Олийныка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Министерстве культуры Украины выразили соболезнования в связи со смертью украинского поэта Бориса Олийныка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.
"Министерство культуры Украины с глубоким прискорбием извещает о том, что 30 апреля на 81-м году ушел из жизни выдающийся украинский поэт, переводчик, Герой Украины, член НАНУ, председатель Украинского фонда культуры, почетный академик Академии искусств Украины, председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2005-2015), член правления Национального союза краеведов Украины, известный государственный деятель ... Смерть Олийныка Бориса Ильича является тяжелой утратой для украинской культуры. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким, ученикам и коллегам, всем, кто знал и работал с Борисом Ильичом, память о нем навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о времени и месте прощания с поетом будет сообщено дополнительно.
Как сообщал УНН, сегодня в 11 часов 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался легендарный украинский поэт Борис Олийнык.