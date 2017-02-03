У Мінкульті пояснили, чому пам'ятник Володимиру в Києві досі облитий червоною фарбою

“Питання збереження, утримання та відновлення пам’яток — це питання, які віднесені до компетенції власника пам’ятки. Коли ми говоримо про Володимира Великого, то це пам’ятка, яка перебуває на балансі міста і питання про відновлення має бути адресоване місту. Змивання фарби — це кошти і певні фізичні дії. Мінкульт є центральним органом виконавчої влади, яке формує і реалізує політику. Нам не передбачаються кошти на проведення будь-яких робіт, в тому числі на пам’ятках. Але ці кошти передбачаються в місцевому бюджеті”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, 26 вересня у Києві вандали облили червоною фарбою пам'ятник Володимиру Великому.