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В Минкульте объяснили, почему памятник Владимиру в Киеве до сих пор облит красной краской

Киев • УНН

 • 11533 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Памятник Владимиру Великому, который в сентябре 2016 года вандалы облили краской, должны восстановить местные власти, поскольку именно на их балансе находится памятник. Об этом в ответ на вопрос журналистов рассказала заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур, передает корреспондент УНН.

В Минкульте объяснили, почему памятник Владимиру в Киеве до сих пор облит красной краской

"Вопросы сохранения, содержания и восстановления памятников - это вопросы, которые отнесены к компетенции собственника памятника. Когда мы говорим о Владимире Великом, то это памятник находится на балансе города и вопрос о восстановлении должен быть адресован городу. Смывание краски - это средства и определенные физические действия. Минкульт является центральным органом исполнительной власти, который формирует и реализует политику. Нам не предусматриваются средства на проведение каких-либо работ, в том числе с памятниками. Но эти средства предусматриваются в местном бюджете", - сказала она.

Как сообщал УНН, 26 сентября в Киеве вандалы облили красной краской памятник Владимиру Великому.

Украинские Национальные Новости

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