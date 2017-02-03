В Минкульте объяснили, почему памятник Владимиру в Киеве до сих пор облит красной краской

"Вопросы сохранения, содержания и восстановления памятников - это вопросы, которые отнесены к компетенции собственника памятника. Когда мы говорим о Владимире Великом, то это памятник находится на балансе города и вопрос о восстановлении должен быть адресован городу. Смывание краски - это средства и определенные физические действия. Минкульт является центральным органом исполнительной власти, который формирует и реализует политику. Нам не предусматриваются средства на проведение каких-либо работ, в том числе с памятниками. Но эти средства предусматриваются в местном бюджете", - сказала она.

Как сообщал УНН, 26 сентября в Киеве вандалы облили красной краской памятник Владимиру Великому.