У Мінінфраструктури запустили шість нових залізничних маршрутів менше ніж за сім місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Міністерстві інфраструктури повідомили, що з жовтня 2016 року пасажирські поїзди почали курсувати по шести нових напрямах. Про це УНН повідомили у відповіді на інформаційний запит у Міністерстві інфраструктури України.
Згідно з повідомленням, з жовтня 2016 року по теперішній час призначено курсування пасажирських поїздів на нових напрямках:
-№ 133/134 Миколаїв — Івано-Франківськ
-№ 146/145 Київ — Одеса, Ізмаїл
-№ 329/330 Суми — Новгород-Сіверський
-№ 707/706 Київ — Перемишль
-№ 720/719 Харків — Вінниця
-№ 788/787 Харків — Костянтинівка
У Мінінфраструктури наголосили, що також встановлено курсування нових поїздів:
-№ 104/103 Київ — Маріуполь
-№ 129/130 Київ — Ужгород
-№ 131/132 Харків — Львів
-№ 149/150 Київ — Івано-Франківськ
-№ 233/234 Хмельницький — Лисичанськ
-№ 749/750 Київ — Івано-Франківськ
-№ 790/789 Київ — Кіровоград
-№ 791/792 Кременчук — Київ (через Знам’янку)
У повідомленні зазначили, що подовжено маршрути прямування таких поїздів:
-№ 64/63 Харків — Київ до Львова у період (Новорічних та Різдвяних свят)
-№ 113/114 Харків — Мукачево до Ужгорода
-№ 115/116 Харків — Івано-Франківськ до Чернівців
-№ 143/144 Київ — Івано-Франківськ до Ворохти
“На сьогодні опрацьовується можливість призначення складом дизель-поїзда нового поїзда сполученням Ковель — Хелм (Польща)”, — додали у повідомленні.
Нагадаємо, влітку цього року буде запущений тестовий потяг сполученням Україна-Іран для транспортування сільськогосподарської продукцій.