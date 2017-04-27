В Мининфраструктуры запустили шесть новых железнодорожных маршрутов меньше чем за семь месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Министерстве инфраструктуры сообщили, что с октября 2016 пассажирские поезда начали курсировать по шести новых направлениях. Об этом сообщили УНН в ответе на информационный запрос в Министерстве инфраструктуры Украины.
Согласно сообщению, с октября 2016 по настоящее время назначено курсирование пассажирских поездов на новых направлениях:
-№ 133/134 Николаев - Ивано-Франковск
-№ 146/145 Киев - Одесса, Измаил
-№ 329/330 Сумы - Новгород-Северский
-№ 707/706 Киев - Перемышль
-№ 720/719 Харьков - Винница
-№ 788/787 Харьков - Константиновка
В Мининфраструктуры отметили, что также установлено курсирование новых поездов:
-№ 104/103 Киев - Мариуполь
-№ 129/130 Киев - Ужгород
-№ 131/132 Харьков - Львов
-№ 149/150 Киев - Ивано-Франковск
-№ 233/234 Хмельницкий - Лисичанск
-№ 749/750 Киев - Ивано-Франковск
-№ 790/789 Киев - Кировоград
-№ 791/792 Кременчуг - Киев (через Знаменку)
В сообщении отметили, что продлили маршруты следования таких поездов:
-№ 64/63 Харьков - Киев во Львов в период (Новогодних и Рождественских праздников)
-№ 113/114 Харьков - Мукачево до Ужгорода
-№ 115/116 Харьков - Ивано-Франковск в Черновцы
-№ 143/144 Киев - Ивано-Франковск до Ворохты
"На сегодняшний день прорабатывается возможность назначения составом дизель-поезда нового поезда сообщением Ковель - Хелм (Польша)", - добавили в сообщении.
Напомним, летом этого года будет запущен тестовый поезд сообщением Украина-Иран для транспортировки сельскохозяйственной продукций.