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В Мининфраструктуры запустили шесть новых железнодорожных маршрутов меньше чем за семь месяцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Министерстве инфраструктуры сообщили, что с октября 2016 пассажирские поезда начали курсировать по шести новых направлениях. Об этом сообщили УНН в ответе на информационный запрос в Министерстве инфраструктуры Украины.

В Мининфраструктуры запустили шесть новых железнодорожных маршрутов меньше чем за семь месяцев

Согласно сообщению, с октября 2016 по настоящее время назначено курсирование пассажирских поездов на новых направлениях:

-№ 133/134 Николаев - Ивано-Франковск

-№ 146/145 Киев - Одесса, Измаил

-№ 329/330 Сумы - Новгород-Северский

-№ 707/706 Киев - Перемышль

-№ 720/719 Харьков - Винница

-№ 788/787 Харьков - Константиновка

В Мининфраструктуры отметили, что также установлено курсирование новых поездов:

-№ 104/103 Киев - Мариуполь

-№ 129/130 Киев - Ужгород

-№ 131/132 Харьков - Львов

-№ 149/150 Киев - Ивано-Франковск

-№ 233/234 Хмельницкий - Лисичанск

-№ 749/750 Киев - Ивано-Франковск

-№ 790/789 Киев - Кировоград

-№ 791/792 Кременчуг - Киев (через Знаменку)

В сообщении отметили, что продлили маршруты следования таких поездов:

-№ 64/63 Харьков - Киев во Львов в период (Новогодних и Рождественских праздников)

-№ 113/114 Харьков - Мукачево до Ужгорода

-№ 115/116 Харьков - Ивано-Франковск в Черновцы

-№ 143/144 Киев - Ивано-Франковск до Ворохты

"На сегодняшний день прорабатывается возможность назначения составом дизель-поезда нового поезда сообщением Ковель - Хелм (Польша)", - добавили в сообщении.

Напомним, летом этого года будет запущен тестовый поезд сообщением Украина-Иран для транспортировки сельскохозяйственной продукций.

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