У Мінінфраструктури анонсували реконструкцію причалів у чотирьох портах

"Сьогодні Адміністрацією морських портів анонсовано реконструкцію морських причалів чотирьох українських морських портів. Цього не робилося десятиліттями і це буде вперше зроблено в цьому році", - сказав В.Омелян.

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За його словами, це суттєвий крок уперед і є сподівання на те, що Адміністрація дотримається цієї обіцянки і не заплямує свою репутацію у корупційних скандалах.