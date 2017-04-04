У Мінінфраструктури анонсували реконструкцію причалів у чотирьох портах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Адміністрація морських портів анонсує реконструкцію причалів у чотирьох портах. Про це під час виступу на онлайн-конференції заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні Адміністрацією морських портів анонсовано реконструкцію морських причалів чотирьох українських морських портів. Цього не робилося десятиліттями і це буде вперше зроблено в цьому році", - сказав В.Омелян.
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За його словами, це суттєвий крок уперед і є сподівання на те, що Адміністрація дотримається цієї обіцянки і не заплямує свою репутацію у корупційних скандалах.