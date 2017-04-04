В Мининфраструктуры анонсировали реконструкцию причалов в четырех портах

"Сегодня Администрацией морских портов анонсировано реконструкцию морских причалов четырех украинских морских портов. Этого не делалось десятилетиями и это будет впервые сделано в этом году", - сказал В.Омелян.

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По его словам, это существенный шаг вперед и есть надежда на то, что Администрация придерживаться этого обещания и не запятнает свою репутацию в коррупционных скандалах.