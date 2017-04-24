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У Мініфраструктури розповіли, як проходитиме заміна подушок та ковдр у потягах

У Мініфраструктури розповіли, як проходитиме заміна подушок та ковдр у потягах

Київ • УНН

 • 12381 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Міністерстві інфраструктури повідомили, що заміна подушок і ковдр на нові у вагонах поїздів відбуватиметься поетапно, у міру закінчення строків їх експлуатації. Про це УНН повідомили у відомстві у відповіді на інформаційний запит.

“Попередні норми вже давно застаріли та не відповідали вимогам часу. Нові норми передбачають суттєву зміну підходу до якості інвентарю для екіпірування поїздів. Зокрема, замість пір’яних подушок, верблюжих ковдр, якими пасажирам було незручно користуватись, а залізничникам складно було за ними доглядати, з’являться нові подушки з сучасними синтетичними наповнювачами, а ковдри зимові та літні будуть замінені на нові універсальні. Такі вироби не тільки не накопичують вологу, легкі, не збирають пил та рекомендовані лікарями як гіпоалергенні”, — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що заміна зазначених предметів "буде відбуватись поетапно, у міру закінчення строків експлуатації".

Раніше міністр інфраструктури України В.Омелян повідомляв, що до стандартів залізничних пасажирських перевезень будуть внесені зміни, зокрема, заплановано змінити подушки “на пір’ї” і ковдри у пилюці на нові, що відповідатимуть гігієні та зручності.

Як повідомляв УНН, 20 квітня В.Омелян повідомив, що Міністерство інфраструктури України розробляє проект національної транспортної стратегії.

Українські Національні Новини

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