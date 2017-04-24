В Минифраструктуры рассказали, как будет проходить замена подушек и одеял в поездах

"Предварительные нормы уже давно устарели и не соответствовали требованиям времени. Новые нормы предусматривают существенное изменение подхода к качеству инвентаря для экипировки поездов. В частности, вместо перьевых подушек, верблюжьих одеял, которыми пассажирам было неудобно пользоваться, а железнодорожникам сложно было за ними ухаживать, появятся новые подушки с современными синтетическими наполнителями, а одеяла зимние и летние будут заменены на новые универсальные. Такие изделия не только не накапливают влагу, легкие, не собирают пыль и рекомендуемые врачами как гипоаллергенные", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что замена указанных предметов "будет происходить поэтапно, по мере окончания сроков эксплуатации".

Ранее министр инфраструктуры Украины В.Омелян сообщал, что к стандартам железнодорожных пассажирских перевозок будут внесены изменения, в частности, запланировано изменить подушки "на перьях" и одеяла в пыли на новые, соответствующие гигиене и удобству.

Как сообщал УНН, 20 апреля В.Омелян сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект национальной транспортной стратегии.