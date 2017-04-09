У Мінфіні розповіли, за яких умов зможуть підвищити пенсії

“Ми в жовтні вже зможемо підвищити пенсії і цей план є реалістичним. Наше головне завдання — переконати колег в парламенті підтримати пенсійну реформу”, — сказала вона.

Також О. Макарова зазначила, що пенсійна реформа, яку Мінфін пропонуватиме Верховній Раді, є справедливою за всіма соціальними мірками.