В Минфине рассказали, при каких условиях смогут повысить пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Если парламент поддержит правительственную пенсионную реформу на этой сессии, то уже с октября 2017 украинцы будут получать повышенную пенсию. Об этом в эфире телеканала “Интер” заявила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает УНН.
“Мы в октябре уже сможем повысить пенсии и этот план является реалистичным. Наша главная задача — убедить коллег в парламенте поддержать пенсионную реформу”, — сказала она.
Также О. Макарова отметила, что пенсионная реформа, которую Минфин будет предлагать Верховной Раде, является справедливой по всем социальным меркам.