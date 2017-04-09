В Минфине рассказали, при каких условиях смогут повысить пенсии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80731 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111950 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170290 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125288 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122230 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115441 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106279 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107389 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103837 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160758 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минфине рассказали, при каких условиях смогут повысить пенсии

В Минфине рассказали, при каких условиях смогут повысить пенсии

Киев  •  УНН

 • 24052 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Если парламент поддержит правительственную пенсионную реформу на этой сессии, то уже с октября 2017 украинцы будут получать повышенную пенсию. Об этом в эфире телеканала “Интер” заявила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает УНН.

“Мы в октябре уже сможем повысить пенсии и этот план является реалистичным. Наша главная задача — убедить коллег в парламенте поддержать пенсионную реформу”, — сказала она.

Также О. Макарова отметила, что пенсионная реформа, которую Минфин будет предлагать Верховной Раде, является справедливой по всем социальным меркам.

Украинские Национальные Новости

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