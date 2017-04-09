В Минфине рассказали, при каких условиях смогут повысить пенсии

“Мы в октябре уже сможем повысить пенсии и этот план является реалистичным. Наша главная задача — убедить коллег в парламенте поддержать пенсионную реформу”, — сказала она.

Также О. Макарова отметила, что пенсионная реформа, которую Минфин будет предлагать Верховной Раде, является справедливой по всем социальным меркам.