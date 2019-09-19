У мінера столичного мосту Метро при собі був карабін та помпова рушниця
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Олексія Белько, який вчора погрожував підірвати столичний міст Метро, при собі була помпова рушниця та карабін. Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“Зброя в нього була — карабін і помпова рушниця. Стріляв по дрону він з помпової рушниці, або влучив, або інші обставини, дрон впав і ми його втратили. Вибухівки не було знайдено ні в автомобілі, ні при ньому”, — сказав Крищекно.
Відповідаючи на питання журналіста чи була зброя зареєстрована, Крищенко відповів: “Один був зареєстрований”.
Нагадаємо, чоловіку, який вчора погрожував підірвати міст Метро у Києві, повідомлено про підозру за двома статтями.