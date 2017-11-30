У Міненерговугілля назвали найперспективніші напрямки співпраці з США

“У відносинах із США ми маємо позитивні зрушення. Хорошим сигналом, на мою думку, є норма санкційного закону США, щодо енергобезпеки України, яка стосується планів РФ побудувати газогін в обіхд України „Північний потік 2“. Важливим досягненням також є поставка американського антрациту. Загалом, економіка та інвестиції — мають бути основними напрямками роботи”, — наголосила Н.Бойко.

Також, за її словами, окремим блоком співробітництва України та США мають стати енергобезпека та кібербезпека.

Як повідомляв УНН, посол США розповіла про напрямки американської підтримки України.