У Міненерговугілля назвали найперспективніші напрямки співпраці з США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Економіка та інвестиції мають стати основними напрямками співпраці між Україною та США. Про це заявила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталія Бойко під час презентації результатів зовнішньополітичного аудиту Truman Index, передає кореспондент УНН.
“У відносинах із США ми маємо позитивні зрушення. Хорошим сигналом, на мою думку, є норма санкційного закону США, щодо енергобезпеки України, яка стосується планів РФ побудувати газогін в обіхд України „Північний потік 2“. Важливим досягненням також є поставка американського антрациту. Загалом, економіка та інвестиції — мають бути основними напрямками роботи”, — наголосила Н.Бойко.
Також, за її словами, окремим блоком співробітництва України та США мають стати енергобезпека та кібербезпека.
Як повідомляв УНН, посол США розповіла про напрямки американської підтримки України.