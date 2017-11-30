В Минэнергоугля назвали самые перспективные направления сотрудничества с США

"В отношениях с США мы имеем положительные сдвиги. Хорошим сигналом, по моему мнению, является норма санкционного закона США, по энергобезопасности Украины, которая касается планов РФ построить газопровод в обихд Украины "Северный поток 2". Важным достижением также является поставка американского антрацита. В общем, экономика и инвестиции - должны быть основными направлениями работы", - отметила Н.Бойко.

Также, по ее словам, отдельным блоком сотрудничества Украины и США должны стать энергобезопасность и кибербезопасность.

Как сообщал УНН, посол США рассказала о направлениях американской поддержки Украины.