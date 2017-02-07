У Міненерговугіллі немає застережень щодо забезпечення газом в опалювальний період
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості немає застережень стосовно забезпечення держави газом в опалювальний період. Про це сьогодні сказав на прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
"У нас немає ніяких застережень щодо забезпечення держави газом", - сказав міністр.
Він додав, що на сьогодні запаси газу у підземних сховищах становлять близько 9,5 млрд куб. м.
Як повідомялв УНН, у січні 2017 року обсяги вітчизняного газовидобутку склали 1,762 млрд куб.м блакитного палива, що на 2% або 33,8 млн.куб.м більше за показники аналогічного періоду минулого року.