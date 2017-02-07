В Минэнергоугля нет предостережений по обеспечению газом в отопительный период

"У нас нет никаких предостережений по обеспечению государства газом", - сказал министр.

Он добавил, что на сегодня запасы газа в подземных хранилищах составляют около 9,5 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, в январе 2017 года объемы отечественной газодобычи составили 1,762 млрд куб.м голубого топлива, что на 2% или 33,8 млн. куб. м больше показателей аналогичного периода прошлого года.