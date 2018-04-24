У Міненерго прокоментували хакерську атаку на сайт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський переконаний, що хакерська атака на сайт Міненерго не є цільовим зламом. Сайт був зламаний разом з сотнею інших, які "живуть" на сервісі хостингу. Таку думку він висловив у коментарі УНН.
“Сайт Міненерго зламаний разом з сотнею інших, які "живуть" на сервісі хостингу. Вважаю, що це не цільовий злам”, — вважає радник міністра.
Як повідомляв УНН, хакери зашифрували сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості та вимагають викуп у біткоінах за повернення до нормальної роботи.
Пізніше у Національна поліція України запевнили, що готові надати допомогу Міністерству енергетики та вугільної промисловості стосовно хакерської атаки на їхній офіційний сайт, але в разі їхнього офіційного звернення.