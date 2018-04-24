В Минэнерго прокомментировали хакерскую атаку на сайт
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский убежден, что хакерская атака на сайт Минэнерго не является целевым взломом. Сайт был взломан вместе с сотней других, которые "живут" на сервисе хостинга. Такое мнение он высказал в комментарии УНН.
"Сайт Минэнерго взломан вместе с сотней других, которые "живут" на сервисе хостинга. Считаю, что это не целевой взлом", - считает советник министра.
Как сообщал УНН, хакеры зашифровали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности и требуют выкуп в биткоинах за возвращение к нормальной работе.
Позже в Национальной полиции Украина заверили, что готовы оказать помощь Министерству энергетики и угольной промышленности относительно хакерской атаки на их официальный сайт, но в случае их официального обращения.