У Міненерго прокоментували інцидент на шахті "Котляревська”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Міністерство енергетики взяло під контроль ситуацію на шахті "Котляревська". Про це повідомляє пресслужба відомства, передає УНН.
Там нагадали, що в результаті нестабільної подачі електроенергії вентиляція шахти була знеструмлена сьогодні о 06:12. Під землею залишалися люди, але ніхто серйозно не постраждав.
Аварійно-відновлювальні роботи проводять бригади ДП "Регіональні електричні мережі". Вони надають термінову допомогу шахтарям по відновленню кабельної лінії 6 кВ.
"Зараз перевіряють кабель 6 кВ. Якщо пошкоджень не виявлять, заживлять за нормальною схемою", - розповіли у міністерстві.
На ділянці шахти, де подача повітря не припинялася, знаходиться 243 людини. Троє чоловіків знаходяться між північним і південним крилом шахти, де повітря є за рахунок перетоку.
"З працівниками є постійний зв’язок", - інформують у Міненерго.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Донбасі через перебої з електрикою знеструмлено шахту "Котляревська".