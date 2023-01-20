Можливості подачі електрики з часу попереднього масованого обстрілу збільшили - міністр

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"Ми зараз працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити об’єкти генерації, щоб виробляти електроенергію в максимально можливому обсязі. Також є важливим відновлення ліній електропередачі та підстанцій, що забезпечують передавання електроенергії з одного регіону до іншого. З моменту попереднього масованого обстрілу в суботу на сьогодні ми додали генерацію в систему і відремонтували певні підстанції, які дають можливість передавати більше електроенергії", - сказав міністр, якого цитують у пресслужбі Міненергетики.

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Галущенко також прокоментував ситуацію з графіками відключень у регіонах. Він пояснив, що до кожного оператора системи розподілу в областях доводяться ліміти електроенергії, які мають бути обов’язково розподілені пропорційно між усіма споживачами, за винятком критичної інфраструктури. За його словами, таким чином забезпечується справедливість під час відключень електроенергії. Втім, є багато порушень, зауважив міністр.

"За порушення НКРЕКП вже оштрафувала три обленерго та персонально їхніх керівників. Санкції до порушників будуть вживатися і надалі", - наголосив Галущенко.

Нагадаємо

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що після останньої атаки було пошкоджено 9 енергоблоків ТЕС. Через це спостерігається дефіцит електроенергії на рівні більше ніж 20% і найближчі 2-3 тижні ситуація з графіками відключень не покращуватиметься.