Можливості подачі електрики з часу попереднього масованого обстрілу збільшили - міністр

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 11035 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 22883 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 34128 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 44283 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 77797 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 51312 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 106865 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 77229 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 62365 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119549 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.6м/с
21%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 48751 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 38896 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 97006 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 40076 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 36318 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 77774 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 97999 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 106855 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 228224 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 277470 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 37016 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 40750 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 30524 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 34733 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 50126 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Можливості подачі електрики з часу попереднього масованого обстрілу збільшили - міністр

Київ • УНН

 • 1509972 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. З моменту попереднього масованого обстрілу вдалося додати генерацію в енергосистему і збільшити можливості передачі електроенергії. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.

Можливості подачі електрики з часу попереднього масованого обстрілу збільшили - міністр

Цитата

"Ми зараз працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити об’єкти генерації, щоб виробляти електроенергію в максимально можливому обсязі. Також є важливим відновлення ліній електропередачі та підстанцій, що забезпечують передавання електроенергії з одного регіону до іншого. З моменту попереднього масованого обстрілу в суботу на сьогодні ми додали генерацію в систему і відремонтували певні підстанції, які дають можливість передавати більше електроенергії", - сказав міністр, якого цитують у пресслужбі Міненергетики.

Деталі

Галущенко також прокоментував ситуацію з графіками відключень у регіонах. Він пояснив, що до кожного оператора системи розподілу в областях доводяться ліміти електроенергії, які мають бути обов’язково розподілені пропорційно між усіма споживачами, за винятком критичної інфраструктури. За його словами, таким чином забезпечується справедливість під час відключень електроенергії. Втім, є багато порушень, зауважив міністр.

"За порушення НКРЕКП вже оштрафувала три обленерго та персонально їхніх керівників. Санкції до порушників будуть вживатися і надалі", - наголосив Галущенко.

Нагадаємо

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що після останньої атаки було пошкоджено 9 енергоблоків ТЕС. Через це спостерігається дефіцит електроенергії на рівні більше ніж 20% і найближчі 2-3 тижні ситуація з графіками відключень не покращуватиметься. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаЕкономіка
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02