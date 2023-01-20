Возможности подачи электричества с момента предыдущего массированного обстрела увеличили - министр

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"Мы сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить объекты генерации, чтобы производить электроэнергию в максимально возможном объеме. Также важно восстановление линий электропередачи и подстанций, обеспечивающих передачу электроэнергии из одного региона в другой. С момента предыдущего массированного обстрела в субботу на сегодня мы добавили генерацию в систему и отремонтировали определенные подстанции, которые дают возможность передавать больше электроэнергии", - сказал министр, которого цитирует пресс-служба Минэнергетики.

Детали

Галущенко также прокомментировал ситуацию с графиками отключений в регионах. Он пояснил, что каждому оператору системы распределения в областях доводятся лимиты электроэнергии, которые должны быть обязательно распределены пропорционально между всеми потребителями, за исключением критической инфраструктуры. По его словам, таким образом обеспечивается справедливость во время отключений электроэнергии. Впрочем, есть много нарушений, отметил министр.

"За нарушения НКРЭКУ уже оштрафовала три облэнерго и персонально их руководителей. Санкции к нарушителям будут приниматься и в дальнейшем", - подчеркнул Галущенко.

Напомним

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что после последней атаки было повреждено 9 энергоблоков ТЭС. Из-за этого наблюдается дефицит электроэнергии на уровне более 20% и ближайшие 2-3 недели ситуация с графиками отключений не будет улучшаться.