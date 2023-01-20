Возможности подачи электричества с момента предыдущего массированного обстрела увеличили - министр

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19461 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 73313 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 116561 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 116171 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 265376 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132911 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121595 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371807 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83656 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136408 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
75%
Популярные новости

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111355 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76974 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16414 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12383 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 13027 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 265376 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293018 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371807 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347344 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394687 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77018 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111398 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130690 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170390 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79610 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Возможности подачи электричества с момента предыдущего массированного обстрела увеличили - министр

Киев • УНН

 • 1509972 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. С момента предыдущего массированного обстрела удалось добавить генерацию в энергосистему и увеличить возможности передачи электроэнергии. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН.

Возможности подачи электричества с момента предыдущего массированного обстрела увеличили - министр

Цитата

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить объекты генерации, чтобы производить электроэнергию в максимально возможном объеме. Также важно восстановление линий электропередачи и подстанций, обеспечивающих передачу электроэнергии из одного региона в другой. С момента предыдущего массированного обстрела в субботу на сегодня мы добавили генерацию в систему и отремонтировали определенные подстанции, которые дают возможность передавать больше электроэнергии", - сказал министр, которого цитирует пресс-служба Минэнергетики.

Детали

Галущенко также прокомментировал ситуацию с графиками отключений в регионах. Он пояснил, что каждому оператору системы распределения в областях доводятся лимиты электроэнергии, которые должны быть обязательно распределены пропорционально между всеми потребителями, за исключением критической инфраструктуры. По его словам, таким образом обеспечивается справедливость во время отключений электроэнергии. Впрочем, есть много нарушений, отметил министр.

"За нарушения НКРЭКУ уже оштрафовала три облэнерго и персонально их руководителей. Санкции к нарушителям будут приниматься и в дальнейшем", - подчеркнул Галущенко.

Напомним

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что после последней атаки было повреждено 9 энергоблоков ТЭС. Из-за этого наблюдается дефицит электроэнергии на уровне более 20% и ближайшие 2-3 недели ситуация с графиками отключений не будет улучшаться. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаЭкономика
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,069.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.10
Ethereum
$1,474.25