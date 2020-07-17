У Міненерго повідомили про кадрові зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Міністерство енергетики проводить роботу з обрання кандидата на посаду начальника Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості, повідомляє УНН з посланням на пресслужбу відомства.
Претенденти на цю посаду мають пройти спеціальну перевірку та погодження із місцевими органами влади.
"24 липня закінчується трудовий договір із чинним начальником ДВГРС Сергієм Смолановим, який обіймає цю посаду з 1998 року. Контракт з ним не буде продовжено, що вже погоджено із Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією.
Зараз підписано наказ про призначення в.о. керівника Служби, якого обрано з керівного складу ДВГРС за критеріями професійності та досвідченості", - інформує Міненерго.
Також у відомстві зазначають, що до них надходять скарги на роботу Служби, а тому планується провести аудит діяльності ДВГРС.
"Результати перевірки буде оголошено публічно", - резюмують у Міненерго.
Нагадаємо, уряд призначив двох заступників міністра енергетики України – Олександра Зоріна та Максима Немчинова. Олександр Зорін опікуватиметься поточними питаннями вугільної галузі. Максим Немчинов відповідатиме за реформу вугільної галузі, питання нафтогазового сектору.